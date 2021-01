Strepitoso Tamberi al Palaindoor, alla prima gara dell'anno fa 2,32

ANCONA - Gianmarco Tamberi stupisce tutti e salta 2,32 alla prima gara dell'anno. Al Palaindoor di Ancona, contro avversari che non potevano impensierirlo e che quindi lo hanno costretto a saltare da solo alle misure più alte, il campione anconetano, dopo aver rotto il ghiaccio saltando 2,10 e 2,16 senza problemi, ha superato i 2,22 solo alla terza prova, quindi ha fatto porre l'asticella a 2,28, saltando anche qui la misura al terzo tentativo per l'entusiasmo dei pochi presenti, visto che la gara era ovviamente a porte chiuse. A quel punto Tamberi ha cercato i 2,32, superando anche questi al terzo tentativo e infine ha provato i 2,35, senza successo. Insomma una gara fatta di 14 salti, di cui praticamente 12 consecutivi sena nessun avversario che gli pemettesse di respirare tra un tentativo e l'altro, ma Tamberi ha trovato il modo di balzare in testa alle classifiche mondiali del salto in alto. Mai, neanche nel famoso 2016 che fu il suo anno d'oro, Gimbo aveva saltato 2,32 all'esordio

Ultimo aggiornamento: 21:55

