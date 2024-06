ANCONA Se non fosse il grande campione che è avrebbe fatto la show man. Gianmarco Tamberi ha aggiunto un nuovo petalo alla già abbondante rosa di successi ottenuti nel corso della sua inimitabile carriera conquistando per la terza volta, in una notte magica all’Olimpico di Roma, il suo terzo titolo continentale all’aperto, traguardo che nella storia della competizione ha ottenuto solo un altro grande dello sport azzurro, Adolfo Consolini, nel lancio del disco (1946, 1959, 1954). Ma, al di là della vittoria Gimbo ha colpito ancora una volta per la sua imprevedibilità.

Mina vagante

Con lui in pedana può succedere di tutto. Presentarsi nella classica versione half shave, riprendere una gara che sembrava persa dopo i due errori a 2,29, alimentare una invasione di campo di alcuni dei suoi tifosi, correre e festeggiare tra la gente della Curva Sud, correre dal presidente Mattarella (che questa mattina gli consegnerà il tricolore come portabandiera alle Olimpiadi di Parigi, con diretta su Rai 2 dalle 10.50), inventarsi una gag, da attore consumato ed istrionico, come quella delle molle messe dentro le scarpe per saltare più in alto od inventarsi un infortunio lasciando tutto lo stadio con il fiato sospeso temendo una ripetizione della gara di Montecarlo nel 2016 che gli impedì di partecipare alle Olimpiadi di Rio De Janeiro. Questo è Gianmarco Tamberi, nato a Civitanova il 1° giugno 1992 ma cresciuto ad Offagna, e ora anconetano delle Palombare insieme alla moglie Chiara Bontempi (che ha baciato ed abbracciato a lungo dopo la gara) in attesa di andare ad abitare nella loro villa di Barcaglione. Con un passato nel basket, l’altro suo grande amore sportivo.

«Un giorno speciale»

«Oggi era un giorno speciale – ha ammesso con l’adrenalina a mille dopo la gara - se non avessi vinto, probabilmente non avrei parlato per un mese. Ero in forma stratosferica, ma al debutto stagionale e alla prima gara può succedere di tutto. Dopo aver rinunciato al meeting di Ostrava, c’erano dubbi però sapevo di aver lavorato benissimo. Ho investito tutto quello che potevo in questa stagione. Sì, volevo fare il record dei campionati. Da capitano, dopo le vittorie dei miei compagni, non potevo vincere con una misuretta. Siamo una squadra pazzesca. L’Italia dell’atletica è incredibile. Ora si entra in gara con la voglia di raggiungere il proprio obiettivo e non con la paura di fallire, con gli occhi pieni di sogno. Alle Olimpiadi di Parigi andremo con la voglia di spaccare tutto. Mattarella? Non so se negli ultimi venti anni il presidente si sia divertito così, glielo chiederò. Ma secondo me si è divertito molto, la gara è stata al cardiopalma». Oggi riceverà il tricolore dal Capo dello Stato e «il discorso l'ho già preparato», ha raccontato. «L'ho fatto prima degli Europei perché sapevo che poi avrei avuto poco tempo per pensare a una cosa così importante», ha aggiunto. Tornando sulla misura saltata di 2.37 ha invece spiegato: «Non sapevo di riuscirci, ma l’obiettivo era fare quel salto. Non voleva essere un messaggio ai naviganti perché sarebbe come stuzzicare il can che dorme, non avrebbe avuto senso».

Come Mennea

Per celebrare il successo ed il personaggio Tamberi anche le parole di Stefano Mei, presidente federale ed ex atleta di ottimo livello. «Gianmarco ha scalato velocemente l’Olimpo dei nostri campioni – le sue parole - per diventare il più grande di tutti i tempi: ho vissuto con Pietro (Mennea, ndr) e devo dire che con Gimbo è una bella lotta».