Ai Mondiali di atletica tocca subito a Tamberi, alle 19.10 la qualificazione

EUGENE - Gianmarco Tamberi è pronto ad andare in pedana, dopo una stagione più ricca di ombre che di luci, alle 19,10 ora italiana (le 10,10 locali, una difficoltà in più), per la gara di qualificazione del salto in alto per i campionati mondiali di atletica leggera. Il campione anconetano sarà in gara assieme ad altri 29 atleti, tra cui l'altro azzurro Marco Fassinotti, per guadagnare un posto tra i 12 che parteciperanno alla finalissima di lunedì notte.

Per qualificarsi per la finale bisognerà saltare 2,30, ma dato che è quasi impossibile che ci siano oltre 12 atleti capaci di superare i 2,30 oggi, sarà sufficiente piazzarsi tra i primi 12 e lasciarsi così alle spalle almeno 18 dei 30 iscritti, indipendentemente dalla misura saltata. Di conseguenza è ipotizzabile che per l'approdo in finale sarà sufficiente saltare 2,28. La progressione delle misure sarà la seguente: 2,17, 2,21, 2,25, 2,28, 2,30. Tamberi salterà per quinto nel suo gruppo di 15. Gli atleti infatti sono stati suddivisi in due pedane adiacenti. Su Raisport e su Sky Sport Arena telecronaca diretta dell'evento.