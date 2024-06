ROMA Saranno tre gli atleti marchigiani che gareggeranno da oggi ai Campionati europei di atletica, presentati ieri nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico. Due saranno protagonisti nella prima giornata di oggi: l’anconetano Simone Barontini nelle batterie degli 800 metri, alle 12.20, e il montegiorgese Lorenzo del Gatto nel getto del peso, in pedana nelle qualificazioni alle 19.55. Mentre Gianmarco Tamberi esordirà nelle qualificazioni dell’alto domenica mattina alle 11.35.



La partecipazione

A questi Europei, che rappresentano un importante appuntamento prima dei Giochi Olimpici, prendono parte circa 1.700 atleti in rappresentanza di 48 nazioni, con 9 ori mondiali e 34 campioni in carica. Alla presentazione ufficiale erano presenti i tre campioni olimpici azzurri Marcel Jacobs, Amtonella Palmisano ed appunto Gimbo Tamberi, che hanno suonato la carica anche a tutti i loro compagni. Il capitano della nazionale Gianmarco Tamberi in pedana nove mesi dopo l’ultima volta: «Esordire qui porta tanta pressione, ma io amo la pressione - ha detto -. Quando gareggio voglio sempre vincere, ma questa stagione il focus è tutto su Parigi: a Roma l’obiettivo è la performance, è saltare il più in alto possibile. Non ho gareggiato il 28 maggio a Ostrava perché volevo avere sensazioni più positive: maggio è stato un mese molto complicato, in cui ho avuto problemi a un ginocchio e sono stato in grande difficoltà sul piano mentale. Ora è il momento giusto per iniziare: vero che il contesto è molto importante, ma quando le cose si fanno complicate inizio a divertirmi».

La forza

Tamberi, che ha già vinto due volte gli Europei all’aperto (Amsterdam 2016 e Monaco 2022) è tornato anche sul grave infortunio del 2016 che gli precluse i Giochi di Rio: «Solo quando finisci profondamente nel buio capisci quanta forza hai. L’infortunio mi ha aiutato soprattutto nella mente: vincere a Tokyo dopo quanto era accaduto a Montecarlo era qualcosa che volevo mostrare a me stesso». Poi, da buon capitano, ha anche caricato a mille la squadra azzurra: «È un gruppo fantastico, sono molto orgoglioso di esserne il capitano, è un momento splendido per tutta l’Italia dell’atletica. Nel 2011 quando entrai in Nazionale il clima era molto diverso, ognuno guardava a se stesso: oggi abbiamo invece uno dei migliori team se non il miglior team d’Europa. Non tolgo pressione ai miei compagni di squadra, anzi, la voglio mettere: ragazzi, dovrete esprimervi a livelli massimi, non accontentarvi di una prestazione media». Tra i suoi avversari più significativi Jan Stefela (Repubblica Ceca) e Oleh Doroshchuk (Ucraina), il tedesco campione europeo 2018 Przybylko, il belga due volte bronzo europeo indoor Carmoy, l'olandese Amels. Per quanto riguarda Simone Barontini, settimo nella rassegna continentale di Monaco di due anni fa, l’obbiettivo è quello di riuscire a centrare ancora la finale.

Gli obiettivi

Barontini ha gareggiato poco fino ad ora, saltando le gare indoor e diverse prove all’aperto per piccoli infortuni, ma sta recuperando la condizione anche in chiave Olimpiadi di Parigi, per cui ha il tempo limite. Lorenzo Del Gatto, nel getto del peso, punta a superare la misura di 20,70 ed approdare alla finale.