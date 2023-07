Diamond League, Tamberi ci riprova in Polonia: c'è anche Barshim con cui ha condiviso l’oro di Tokyo

HORZOW - Gimbo ci riprova. Iniziata la terza uscita stagionale per Gianmarco Tamberi che ritorna in una tappa della Diamond League, a Chorzow in Polonia, sulla stessa pedana dove si è imposto tre settimane fa in Coppa Europa saltando, nella sua prima gara dell’anno, i 2,29 assicurandosi con il successo punti preziosi per la causa azzurra, da buon capitano della nazionale.



Il palcoscenico giusto



È il palcoscenico del trionfo agli Europei a squadre, il primo storico successo dell’Italia in Coppa Europa. Tre settimane dopo arriva il momento di uno dei principali meeting del calendario internazionale per l’ottava tappa della Wanda Diamond League con cinque azzurri annunciati in gara. Nell’alto, appunto, di nuovo in azione il campione olimpico ed europeo Gianmarco Tamberi che proprio allo stadio Slaski punta a ritrovare quelle misure per lasciarsi alle spalle la trasferta di Stoccolma (2,12 sotto il diluvio). Da qui è partita nel migliore dei modi la sua annata agonistica. E da qui vuole girare pagina dopo il passaggio a vuoto di inizio luglio a Stoccolma, in un pomeriggio condizionato pesantemente dal maltempo. Una non gara, praticamente, in cui Gimbo dopo avere saltato 2,12 alla seconda prova si era arreso ai 2,16 alle cattive condizioni del tempo che gli avevano consigliato di non correre rischi inutili in vista del prosieguo della stagione.

Ci sarà Barshim

Soprattutto in vista dei mondiali di Budapest (19-27 agosto), dove il trentunenne anconetano delle Fiamme Oro, andrà alla caccia dell’unico titolo che gli manca nella sua già ricchissima carriera.



Gimbo Tamberi cerca risposte in una sfida dove ci sarà l’amico Mutaz Barshim (Qatar), con cui ha condiviso l’oro di Tokyo, che quest’anno però non ha ancora fatto meglio di 2,24. Più in forma sembrano il neozelandese Hamish Kerr (2,24 per il successo sotto la pioggia nella capitale svedese) e il cubano Luis Enrique Zayas, entrambi a 2,31 di recente. In gara anche il tedesco Tobias Potye e Andrii Protsenko, che hanno affiancato il marchigiano sul podio agli Europei di Monaco, e l’australiano Brandon Starc. Insomma un cast di partecipanti molto importante, in grado di stimolare Tamberi a dare il meglio. Dopo Chorzow è iscritto ai campionati assoluti di Molfetta di fine mese, anche se si attendono conferme. Sarà possibile vedere la gara in Tv, su Raisport, all’interno del collegamento previsto dalle 16 alle 18. Collegamenti anche su Sky Sport.