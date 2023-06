Tamberi, a Chorzow (oggi 15.30) esame europeo per il debutto stagionale. La prima con il nuovo coach

CHORZOW Grande attesa per il debutto stagionale di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Oggi dalle 15,30 (diretta Rai2 dalle 16) l'anconetano delle Fiamme Oro scende in pedana a Chorzow, nel corso della terza ed ultima giornata di Coppa Europa. Manifestazione in cui l'Italia si sta comportando molto bene e si attende punti pesanti dal "capitano" azzurro. Tamberi ha deciso all'ultimo momento di scendere in pedana, visto che era stato indicato come riserva.

LEGGI ANCHE: Ancona, figuraccia olimpica per il “Conti”. Tamberi boccia il campo. Il neo assessore Berardinelli: «Adesso ci pensiamo noi»

La scommessa

«Le ultime verifiche - ha dichiarato annunciando il debutto - sono andate bene e quindi ho deciso di gareggiare.

Certo è una scommessa, visto che non ho affrontato altri test agonistici, ma sono convinto di fare bene. Ho tanta voglia di gareggiare ed ho ritrovato quelle motivazioni che non provavo da tanto tempo, grazie anche al mio team, al mio nuovo tecnico Giulio Ciotti ed al preparatore Michele Palloni». In pratica per Gimbo una sorta di ripartenza, dopo che ha tagliato definitivamente i ponti con il suo papà-coach Marco. Vedremo se questo nuovo indirizzo tecnico gli darà la spinta giusta sia per quanto riguarda la gara di oggi sia per i prossimi impegni che l'attendono, a cominciare dai Mondiali di Budapest dal 19 agosto con vista sulle Olimpiadi di Parigi del 24. Di certo, dopo Chorzow, sarà in pedana in Diamond League Stoccolma, domenica 2 luglio, e di nuovo a Chorzow il 16 dello stesso mese. «In ogni caso il cambiamento effettuato ha ricordato ancora Gianmarco mi ha permesso di trovare l'equilibrio e motivazioni per il resto della carriera».

La formula

La gara di oggi si disputerà con una formula particolare, quella di Coppa Europa: al quarto errore si dovrà abbandonare la gara. In pratica sarà una prova in cui bisognerà compiere meno errori possibili per non incorrere in spiacevoli sorprese. Ma che gara trova Gianmarco Tamberi? Il campione olimpico dell'alto, nel suo debutto stagionale, dovrà vedersela con alcuni dei migliori saltatori continentali in circolazione. Tra questi, il campione europeo indoor di Istanbul, l'olandese Douwe Amels, e la medaglia di bronzo dell'Atakoy Arena, Thomas Carmoy (Belgio). Nella stagione outdoor hanno saltato 2,27 il vicecampione europeo di Monaco Tobias Potye (Germania) e il polacco Norbert Kobielski, mentre non è ancora decollato all'aperto l'argento mondiale indoor Loic Gasch (Svizzera, fin qui 2,20).