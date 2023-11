Tamberi e l'atletica al Quirinale da Mattarella. Il discorso di Gimbo: «Guardateci come ambasciatori e esseri umani»

ANCONA Sono stati ricevuti oggi al Quirinale i campioni dell'Atletica Italiana per celebrare i successi azzurri negli Europei a squadre svolti a Chorzow, in Polonia. A guidare la delegazione che si è prestata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro dello sport Andrea Abodi, il capitano anconetano Gianmarco Tamberi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente federale Stefano Mei, il dt azzurro Antonio La Torre e il segretario generale Carlo Mornati.

Il discorso di Tamberi

Toccante il discorso di Gimbo Tamberi che ha preso la parola: «Quando vestiamo la maglia azzurra ogni atleta porta con sé l’Italia: rappresentare il nostro Paese è un onore immenso ma anche una grande pressione – ha sottolineato Tamberi – A volte riceviamo forti critiche personali, un aspetto sul quale mi vorrei soffermare: è importante riconoscere la nostra umanità, non siamo immuni dagli errori.

Chiediamo a tutti di riconoscere la nostra umanità: noi atleti siamo ambasciatori di valori ed essere umani, che tentano di tutto per portare l’Italia il più in alto possibile». Tamberi ha poi rivolto un pensiero anche ai neocampioni Jannik Sinner (tennis) e Pecco Bagnaia (motociclismo) che hanno portato l'Italia ancora più in alto.