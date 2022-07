Mondiali, Gimbo Tamberi salta 2,28 e vola in finale​. «Che faticaccia»

EUGENE - Mondiali di Eugene, Gimbo Tamberi vola in finale. Il campione olimpico ha superato nel turno eliminatorio la misura di 2,28 al terzo tentativo. I finalisti sono: Woo, Lovett, Protsenko, Barshim, Shinno, McEwen, Zayas, Harrison, Kapitolnik, Baden, Tamberi, Rivera e Przybylko. Eliminato l'altro azzurro Marco Fassinotti. La finale è in programma alle 2.45 della notte tra lunedì e martedì.

Le parole del campione



«E' stata una faticaccia - ha detto l'anconetano Tamberi ai microfoni di RaiSport dopo la gara -. La pace con Fassinotti (con cui aveva litigato ai campionati italiani di Rieti ndr)? Mi sembrava il minimo, qui sono il capitano della nazionale e conta pure lo spirito di squadra. La gara di oggi? Sapevo che qui avrei dovuto lottare con i denti, sapete tutto quello che ho passato quest'anno, ma ho voluto esserci. Oggi ho fatto il meglio che potevo, e adesso spero di tirare fuori qualcosa di buono in finale. Con mio padre siamo venuti qui insieme e affrontiamo il Mondiale come le altre gare, è inutile parlare di ciò che è accaduto prima e di cosa non funzionava. La finale sarà una battaglia, bisognerà tirare fuori gli attributi, ma ora ho bisogno di riposo».