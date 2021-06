Diretta Svezia-Polonia 1-0, live: gol di Forsberg, Lewandowski colpisce due traverse

SEGUI LA DIRETTA

Testacoda nel girone E di Euro 2020, che alle 18 vedrà impegnate la Svezia, prima nel gruppo con 4 punti, e la Polonia, ultima con l'unico punto conquistato contro la Spagna nella seconda giornata del torneo. Gli scandinavi arrivano all'incontro già sicuri del passaggio alla seconda fase, ma senza esser certi se da primi o secondi. Questo, in ogni caso, darà la possibilità al ct Janne Andersson di far rifiatare chi ha speso di più nei primi due turni. La Polonia invece arriva al match con le spalle al muro, dato che solo una vittoria può garantirgli l'accesso agli ottavi di finale, da prima o da seconda del girone. La partita si disputerà alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, verrà diretta dal fischietto inglese Michael Oliver e sarà trasmessa sul canale satellitare Sky Sport 253, con streaming su Sky Go.

Le formazioni ufficiali

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielson, Lindelof, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison. All: Janne Andersson

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Klich, Puchacz; Zielinski, Swiderski; Lewandowski. All. Paulo Sousa

