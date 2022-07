Superlega volley, le date della nuova stagione della Lube: regular season al via il 2 ottobre

CIVITANOVA - La Lega Volley ha comunicato le date di svolgimento della prossima stagione pallavolistica. Inizio Regular Season: 2 ottobre 2022. Andata e ritorno, 22 giornate. Partecipano le 12 iscritte alla SuperLega. Le novità maggiori riguardano la fase finale e l'acquisizione del diritto per accedere alle coppe Europee. Termine Regular Season: 12 marzo 2023, l’ultima retrocede in Serie A2. Quarti playoff: dal 19 marzo al 10 aprile. 3 gare su 5. Partecipano le quadre dal 1° all’8° posto Preliminari Play Off 5° posto: dal 19 marzo al 12 aprile. Girone andata e ritorno, 6 giornate. Partecipano le squadre dal 9° all’11° posto. Semifinali playoff: dal 13 al 25 aprile. Tre gare su cinque. Partecipano le vincenti i quarti. Playoff quinto posto: dal 16 aprile al 13 maggio. 5 giornate sola andata con riposo, Semifinali e finale in gara secca. Partecipano le quattro squadre perdenti i quarti e la vincente preliminari playoff 5° posto, la vincente della Finale accede alla Challenge Cup 2023/2024. Finali terzo posto: dal 29 aprile al 13 maggio 2023. Si disputeranno al meglio delle tre gare su cinque. Partecipano le perdenti le Semifinali, la vincente accede alla Champions League 2023/2024, la perdente alla CEV Cup 2023/2024.

APPROFONDIMENTI VOLLEY SUPERLEGA La Lube presenta gli abbonamenti, da 200 a 800 euro per 26 partite

Le finali playoff

Finali Playoff: dal 30 aprile al 14 maggio 2023. tre gare su cinque. Partecipano le vincenti le Semifinali, la vincente si aggiudica lo scudetto 2023, entrambe accedono alla Champions League 2023/2024. Saranno due gli eventi griffati Del Monte: Supercoppa: 31 ottobre – 1 novembre 2022. Final Four. Partecipano Sir Safety Perugia, Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Modena Volley Coppa Italia: 28 e 29 dicembre 2022, i quarti, 25 e 26 febbraio 2023. Final Four. Partecipano ai Quarti le migliori otto dell’andata, partecipano alla Final Four le vincenti i quarti.