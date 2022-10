Volley Supercup, la Lube piega Modena: Civitanova vola in finale sulle ali di Nikolov

CAGLIARI- La Lube Volley Civitanova ha piegato 3-0 Modena nella prima finale di Supercoppa Italiana aggiudicandosi il pass per l'atto conclusivo in attesa di conoscere la sfidante tra Perugia e Trentino.

Nikolov scatenato

Nel corso della sfida di Cagliari, iniziata alle 17.30, a fare la differenza per la Lube uno spettacolare Nikolov capace di trascinare i compagni nei momenti chiave della partita sia al servizio sia in attacco. Un'arma preziosa per coach Blengini che ora vuole puntare diretto al primo trofeo della stagione.