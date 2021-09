La Supercoppa a Civitanova il 23 e 24 ottobre. La Lube inizia con Monza

CIVITANOVA - L’Eurosuole Forum riaprirà i battenti con il botto. Tra la 2ª e la 3ª giornata della Regular Season, l’impianto di Civitanova Marche accoglierà il primo grande evento della stagione 2021/22 davanti alle telecamere della Rai. Sabato 23 e domenica 24 ottobre, infatti, il campo della Lube ospiterà la Del Monte Supercoppa. La manifestazione sbarca a Civitanova per la terza volta dopo i precedenti del 2017 e del 2019. Nella Supercoppa saranno in lizza i migliori quattro team della scorsa annata. Il trofeo tricolore si conferma un appuntamento fisso per la Lube Civitanova, la Sir Safety Perugia e l’Itas Trentino, mentre la Vero Volley Monza, avversaria dei cucinieri in Semifinale, è all’esordio nel torneo. I Campioni d’Italia hanno alzato il trofeo quattro volte nella storia: a Pesaro nel 2006, a Firenze nel 2008, a Modena nel 2012 e l’ultima volta a Brindisi nel 2014.

Il programma

Sabato 23 ottobre, ore 15.15: Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza, Diretta RAI Sport

Sabato 23 ottobre, ore 18: Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino, Diretta RAI Sport

Domenica 24 ottobre, ore 18: FINALE, Diretta RAI Sport

