Supercoppa, trionfo Lazio: Juventus battuta per 3-1

Ultimo aggiornamento: 19:47

La Lazio si porta a casa la Supercoppa Italiana, primo trofeo di stagione.Battuta la Juventus per 3-1. Il cielo di Riad sorride alla Lazio, che conquista la quinta Supercoppa italiana della propria storia. Dopo l'1-1 del primo tempo, la partita si sblocca al 73' con una gran girata di Lulic. La chiude Cataldi, su calcio di punizione, in pieno recupero. Juventus che ha terminato la gara con appena 4 tiri nello specchio della porta biancoceleste e non riesce a bissare il successo della passata stagione.