Supercoppa Italiana, cambia il format: «Dal 2024 sarà a quattro squadre». Ecco chi potrà partecipare

L'Assemblea della Lega calcio di Serie A ha deciso per il cambio di format della Supercoppa Italiana. A partire dall'edizione 2024 sarà a quattro squadre, con le due finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del campionato e la seconda classificata che prenderanno parte alla Final Four.

Stefano Pioli vince la Panchina d'Oro: sul podio Nicola e Spalletti. Per Inzaghi nemmeno un voto

L'Inter conquista la Supercoppa a Riad: Dimarco, Dzeko e Lautaro travolgono il Milan per 3-0

Quattro edizioni in Arabia Saudita

Il format però è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni. L'Assemblea, inoltre, ha assegnato quattro delle prossime sei edizioni all'Arabia Saudita. «È stata accettata l'offerta per l'Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un'edizione a quattro squadre sul modello spagnolo», ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.



Nella versione final four della Supercoppa scenderanno in campo le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate in Serie A. In caso di sovrapposizioni, a guidare sarà la classifica del campionato: se ad esempio la vincitrice della Coppa Italia sarà tra le prime due classificate in Serie A, si andrà a scalare scegliendo nel caso la terza della graduatoria. Il format, tuttavia, è libero: significa che per la prossima edizione è già stata scelta la versione final four ma nelle edizioni successive, in base alle esigenze anche di calendario, la Lega Serie A potrebbe decidere di tornare alla finale secca. Sarà invece definita nei prossimi mesi la modalità di incrocio tra le squadre per formare le due semifinali.