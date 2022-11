Sudtirol-Ascoli pari, gol e spettacolo. Caligara e Ciciretti non bastano ai bianconeri per fare il blitz

BOLZANO- All'Ascoli di scena al Druso contro il Sudtirol non bastano le reti di Ciceretti, al primo minuto di gioco, e Caligara per tornare nelle Marche con il bottino pieno. Merito di una coriacea formazione di casa in grado di impattare 2-2 grazie ai gol di Casiraghi su rigore e Rover. Per il Picchio si tratta del quinto pareggio. Domenica, al Del Duca arriverà il Como dell'ex Arsenal e Barcellona Cesc Fabregas che nel proprio incrocio odierno ha impattato 1-1 con il Bari.

SUDTIROL-ASCOLI 2-2

SUDTIROL (4-2-3-1): Poluzzi; Curto (81' Marconi), Zaro, Masiello, Berra (20' Davi); Tait (81' Pompetti), Nicolussi Caviglia; Carretta (46' Casiraghi), Mazzocchi (64' De Col), Rover; Odogwu. A disposizione: Iacobucci, D'Orazio, Vinetot, Schiavone, Crociata, Siega, Capone. Allenatore: Bisoli

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta (46' Bellusci); Adjapong (71' Salvi), Ciciretti (62' Buchel), Eramo, Caligara, Giordano; Dionisi (71' Bidaoui), Lungoyi (62' Pedro Mendes). A disposizione: Baumann, Bolletta, Tavcar, Falzerano, Giovane, Fontana. Allenatore: Giampieretti (Bucchi squalificato e vice Savini influenzato)

Arbitro: Prontera di Bologna

Reti: 1' Ciciretti, 57' rig. Casiraghi, 65' Caligara, 84' Rover