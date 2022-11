Tanti assenti ma l'Ascoli a Bolzano fa le prove per diventare grande

ASCOLI - Un altro esame per l'Ascoli al "Druso" di Bolzano, una sfida inedita perché le due squadre non si sono mai incrociate in una storia completamente differente. L'Ascoli è un club storico , il Sudtirol è una società giovane. Resta il fatto che questo pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 15, le due squadre si affronteranno ad armi pari.

I bianconeri però si presentano al Druso in formazione rimaneggiata, a parte gli infortunati di lungo corso come Nicola Leali ed Eddy Gnahoré, al portiere e al centrocampista aggiungiamo anche Francesco Donati il terzino destro che sembrava in ripresa e invece è ancora ai box. In settimana sono finiti ko anche Nicola Falasco, per irracutizzarsi di un fastidio dovuto ad una vecchia cicatrice muscolare, e l'attaccante Cedric Gondo, anche lui alle prese con un problema muscolare. Rientra Marcel Buchel nel suo ruolo di regista, partirà dall'inizio, torna nel gruppo Soufiane Bidaoui, andrà in panchina. Per quanto riguarda la disposizione della squadra potrebbe esserci anche il cambio del modulo con la scelta del 3-4-1-2

SUDTIROL - ASCOLI

