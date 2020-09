Subito due derby e Recanatese-Cynthialbalonga: nel girone F si comincia così

ANCONA - Le cinque marchigiane contro cinque abruzzesi, quattro laziali, tre molisane e una sola campana. Palla al centro anche per il campionato di Serie D, nonostante ben 14 partite già rinviate al 7 e al 14 ottobre a causa dei contagi da Coronavirus. Fortunatamente non ce n’è nessuna nel girone F, dove figurano le cinque marchigiane, tutte pronte al debutto, anche se su tutti i campi si inizierà alle 15 ma si giocherà a porte chiuse a causa dei protocolli sanitari. Per la prima domenica di campionato il calendario offre subito due derby da seguire con Montegiorgio-Castelfidardo e Porto Sant’Elpidio-Tolentino, mentre la Recanatese debutterà al Tubaldi contro i laziali del Cynthialbalonga. Ecco le partite e gli arbitri designati.



Serie D girone F 1ª giornata (ore 15): Agnonese-Matese Palumbo di Bari, Aprilia-Campobasso Gregoris di Pescara, Fiuggi-Castelnuovo Vomano Zanotti di Rimini, Montegiorgio-Castelfidardo Gambuzzi di Reggio Emilia, Pineto-Notaresco Iacopetti di Pistoia, Porto Sant’Elpidio-Tolentino Cannata di Faenza, Real Giulianova-Vastogirardi Zago di Conegliano, Recanatese-Cynthialbalonga Cortese di Bologna, Rieti-Vastese Tesi di Lucca.

