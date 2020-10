Striscioni degli Ultras dell'Ascoli contro Rosseti e gli altri giocatori in esubero

ASCOLI - Scendono in campo gli Ultras dell'Ascoli. Questa mattina la squadra è stata accolta al Picchio Village da due striscioni uno riportava la scritta “Basta Zavorre”, l'altra “Rosseti via da Ascoli”: Due striscioni eloquenti per dimostrare che la pazienza è finita, il riferimento, molto evidente, è per i giocatori che non rientrano più nei piani tecnici e societari e che sono accreditati ad andare via, tra cui Rosseti, in uscita anche lo scorso anno, ma è sempre rimasto bianconero. Un modo per sollecitare i giocatori in esubero ad andare via in questi ultimi giorni di calciomercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA