Stop al campionato il 25 aprile per disputare i 17 recuperi e aspettare il Pineto prima della volata finale

ANCONA - Stop del campionato il 25 aprile per disputare tutti i recuperi dei nove gironi rimasti in sospeso prima della volata finale. è la decisione presa dal Dipartimento Interregionale e comunicata a tutte le 166 società di Serie D. A partire dal 25 aprile sarà sospesa temporaneamente la programmazione delle gare come da calendario, al fine di assicurare che la fase finale del campionato, per quanto possibile tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, si svolga in condizioni di parità tra le società partecipanti e di conseguenza sarà privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati. Per tali gironi sarà pubblicato il calendario dei recuperi e quello del proseguo del campionato. Per cui nel girone F, quello delle cinque marchigiane, si arriverà fino alla 28ª giornata, che sarebbe l’11ª di ritorno, per dare poi spazio ai 17 recuperi ancora da disputare. Lunga la lista, con il Pineto in testa considerate le ben otto partite da recuperare: Porto Sant’Elpidio-Agnonese (10ª giornata), Agnonese-Pineto (11ª), Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio (12ª), Montegiorgio-Pineto (13ª), Montegiorgio-Fiuggi (15ª), Pineto-Matese (16ª), Campobasso-Pineto e Castelfidardo-Fiuggi (17ª), Notaresco-Pineto (18ª), Pineto-Castelnuovo (19ª), Vastogirardi-Pineto (20ª), Porto Sant’Elpidio-Recanatese e Pineto-Vastese (21ª), Porto Sant’Elpidio-Rieti, Notaresco-Montegiorgio, Tolentino-Fiuggi e Vastese-Aprilia (22ª).

