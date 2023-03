PESARO Tornare alla vittoria per rimanere nelle zone alte della classifica. Questo è l’obiettivo della Carpegna Prosciutto che questa sera alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena (diretta on line su Eleven Sports, radiofonica sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) ospita la Germani Brescia. Il vice allenatore della Carpegna Prosciutto Bruno Savignani in merito alla sfida odierna afferma: «Ci aspetta una partita dura e sappiamo benissimo le difficoltà che può crearci Brescia, visto che in questa annata ci siamo affrontati già due volte e l’ultima volta non siamo riusciti ad ottenere la vittoria che per noi avrebbe voluto dire giocare la finale di coppa Italia. La Germani è una formazione molto fisica che ha un atletismo e un roster importante, che mette tanta pressione sulle formazioni avversarie difendendo a tutto campo per tutta la durata del match, mettono le mani addosso e dobbiamo essere preparati a rispondere sia dal punto di vista fisico che mentale. Siamo consapevoli dell’importanza di questa partita e del fatto di tornare a vincere in campionato e quindi andremo in campo con questa consapevolezza e con lo spirito di lottare per ottenere una vittoria che ci farebbe davvero molto comodo».

Gli avversari

In casa Brescia coach Alessandro Magro prima di mettersi in viaggio alla volta di Pesaro sul sito della sua società ha rilasciato la seguente dichiarazione. «A Pesaro ci aspetta una partita estremamente difficile e dall’enorme valore per quanto riguarda la classifica. Noi abbiamo voglia di dare continuità alla buona prova casalinga contro Trieste e, almeno dal punto di vista difensivo, a quella disputata contro il Lietkabelis. Sfideremo una squadra che conosciamo bene, che siamo riusciti a battere nella semifinale di Coppa Italia grazie a una prova estremamente solida, anche se sappiamo che a Pesaro le condizioni ambientali saranno diverse. La Vuelle continua ad essere il secondo migliore attacco del campionato: a Varese, nonostante la sconfitta, ha segnato 99 punti e con la spinta che arriverà dal pubblico presente nel loro palasport sarà più difficile contenerli. In più ha inserito Austin Daye, un giocatore dall’estremo talento offensivo che conosce molto bene il campionato italiano. Sappiamo che non dovrebbe essere della partita Charalmpopoulos e questo potrebbe spingere coach Repesa a cambiare assetto, cercando ogni modo possibile per metterci in difficoltà. Da parte nostra dovremo ripartire dalla solidità difensiva che abbiamo dimostrato di aver recentemente recuperato, cercando di soffocare le loro principali fonti di gioco. In attacco dovremo essere in grado di giocare una pallacanestro più fluida, fatta di ribaltamenti di lato, di attacchi in transizione e di movimento palla sperando che Kenny Gabriel e Amedeo Della Valle possano essere della partita».