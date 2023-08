Marche, ultimo stadio. In che condizioni sono gli impianti sportivi delle nostre squadre?

Pesaro, Fano, Ancona, Recanati, Fermo, San Benedetto e Ascoli, città le cui squadre militano nei campionati di Serie D, Serie C e Serie B, parlano bene la lingua del pallone e raccolgono tifosi ed appassionati. Ma in che condizioni sono le loro strutture? Alcuni hanno da poco modernizzato l'impianto, altri hanno modifiche in corso d'opera: terreno di gioco, sicurezza, aumento della capienza, adeguamento alle normative prevista dai campionati a cui sono iscritti, precisa collocazione in modo da favorire viabilità e parcheggi. Ecco alcuni dei pregi, difetti e caratteristiche dei più importanti stadi marchigiani.

Pesaro

Lo stadio Tonino Benelli - intitolato ad Antonio Benelli detto «Tonino» - è la casa della Vis Pesaro, squadra che milita in serie C. Una struttura risalente agli anni '20 con un restyling completo del suo manto erboso a partire da questo anno. È di 900mila euro, l'importo stanziato dall'amministrazione comunale Ricci per l'importazione di un sintetico naturale. La ristrutturazione dell'impianto - affidato alla ditta Delfino Sport - terminerà il 15 settembre, costringendo i biancorossi a disputare le prime due partite della prossima stagione al campo sportivo Tubaldi di Recanati. Il Benelli, con una lunga storia alle spalle, è costruito in pieno centro, nel quartiere Pantano. L'idea di trasferirlo in periferia, per agevolare viabilità e parcheggio, è stata ciclicamente sollecitata. Poi, ha prevalso l'idea di un profondo restyling iniziato con l'abbattimento di alcune aree. Dopo i problemi emersi nella passata stagione, si è deciso di convogliare i fondi nella realizzazione del nuovo manto erboso sintentico. Nel marzo 2014 sono stati effettuati altri lavori di ristrutturazione nel settore Prato, comportando la rimozione delle reti tra campo e spalti, rendendo quindi il settore «senza barriere». Oltre ad una riqualificazione della tribuna centrale ed una modifica della Tribuna Prato, quella degli ultras resta un'area dello stadio fortemente penalizzata dal fatto con non abbia coperture. Lo stadio ha una capienza di quasi 5.000 spettatori, con un'omologazione per le partite del campionato di Serie C che è di 2999 posti. La passata stagione, la squadra pesarese ha registrato una media di quasi 1.000 spettatori, riempendo maggiormente lo stadio nei derby contro Ancona e Rimini.

Stadio Tonino Benelli di Pesaro

Fano

Lo stadio Raffaele Mancini è la casa della squadra di calcio di Fano. Impianto sportivo inaugurato negli anni '30, il Mancini ha subito recenti modifiche in queste settimane, in attesa dell'esito del ripescaggio della squadra per il prossimo campionato di Lega Pro. Necessari sono state le modofiche agli spogliatoi: dotare spaziv appositivi per arbitro e guardalinee. Nel 2021, sempre per concorrere ad un ripescaggio, l'impianto è stato dotato di una nuova illuminazione per rispondere ai parametri della Serie C. Da anni una gradinato dello stadio risulta inagibile: conseguente è stato il lavoro di demolizione di uno dei due lati estremi della gradinata, necessari alla creazione di 500 posti per la tifoseria ospite. Oltre ad una copertura della tribuna principale (unica zona al coperto). La capienza dello stadio, in passato, contava quasi 9000 posti, attualmenter agibili sono poco più di 4000. Il terreno del Mancini vede giocare solo la squadra fanese. In passato, durante un match con la Ternana, nel 1997, lo stadio raggiunse quota 6.000 spettatori circa. Nella passata stagione che ha visto la squadra in serie D, il Macini ha raccolto in media circa un migliaio di tifosi. Peculiarità dell'impianto è quello di essere situato in pieno centro (circondato da condomini, nel quartiere San Lazzaro), comportando non pochi problemi alla viabilità e di parcheggio, soprattutto per le tifoserie ospiti. In passato, vennero presentati vari progetti di costruzione di un nuovo impianto in una zona periferica. L'ultimo quello dell'ex presidente della società, Gabellini, che nel 2020 portò avanti un progetto di un nuovo stadio in zona Chiaruccia.

La costruzione del nuovo impianto rimase solo un'idea. Il tema sarà sicuramente argomento bollente nel 2024 con le nuove elezioni amministrative.

Stadio Raffaele Mancini di Fano

Ancona

Costruito in occasione della prima Serie A della squadra dorica (1992-1993), lo Stadio Del Conero vede la sua inaugurazione con la partita Ancona-Inter del 5 dicembre 1992, terminata con il punteggio di 3-0 per i padroni di casa. L'impianto di Passo Varano (oggi teatro della Lega Pro grazie al Cavaliere armato), in passato non aveva ancora la curva nord, venne costruita dopo. La capienza dell'impianto originaria si avvicina a quasi 25mila spettatori, con 7.450 posti omologati. Attualmente l'impianto non sta subendo restyling di nessun tipo. Gli ultimi ritocchi fatti, in ordine di tempo, sono stati: il restauro della gradinata in onore a Fabrizio Neri, con lo skyline della città e la scritta «Ancona» sui seggiolini. In precedenza, ulteriori lavori sono stati fatti alla curva, inserendo la scritta «curva nord» sempre attraverso le sedute. Sottoposti ai lavori anche la tribuna, la tribuna stampa, l'area hospitality e la tribuna vip. Il Del Conero è stato progettato fuori città per agevolare sicuramente la viabilità. Questa, però, viene meno con le partire di cartello: l'accesso sud viene chiuso per favorire il passaggio dei tifosi ospiti. Lo stadio è la sola ed unica casa della squadra dorica, non ci sono altre competizioni al suo interno, eccetto il Trofeo del Cuore, il Memorial Federico Frezzotti, organizzato annualmente.

Stadio Del Conero di Ancona

Recanati

Lo stadio Nicola Tubaldi abbraccia la squadra della Recanatese. Impianto sportivo costruito negli anni '70, ha visto le ultime modifiche lo scorso anno. Con la promozione in Serie C (2022) e con tempi record, è stato realizzato l'ampliamento della struttura, da una tribuna coperta ed una tribunetta per i tifosi da 100 posti, si sono costruite altre due triibune scoperte, tutte con seggiolini. Ora la capienza è di 1500 posti, tutti seduti, 500 dei quali riservati alla tifoseria ospite. Ulteriore lavoro è stata la realizzazione di tutti i servizi connessi: sicurezza, parcheggi, postazione per le forze dell'ordine, spogliatoi, zone filtro. Inoltre, è stato rinnovato il manto sintentico, di ultimissima generazione, tutto al naturale, oltre ad un allargamento delle misure del campo per i parametri del professionismo. Non solo calcio, l'impianto avendo una pista atletica attorno, accoglie varie associazioni sportive. Sul terreno gioca sia la prima squadra della Recanatese che il settore giovanile, ma anche la squadra femminile e il CSI Recanati, squadra di seconda categoria. Il Tubaldi ha registrato un record di spettatori lo scorso anno, contro l'Ancona, facendo il tutto esaurito. In media gli spettatori durante la passata stagione sono stati circa 800, con diverse partite di cartello in cui si è raggiunto il migliaio. In passato lo stadio era situato in centro storico, spostato 12 anni fa con la creazione di un antistadio. Il nuovo Tubaldi, oltre al campo principale, vicino ha un campo di calciotto, un campetto per gli allenamento ed il palazzetto. A Villa Musone poi un ulteriore campo sintetico per gli allenamenti invernali.

Stadio Nicola Tubaldi di Recanati

Fermo

Lo stadio Bruno Recchioni ha una lunga storia alle spalle. Inaugurato negli anni '30, prende la denominazione odierna solo a partire dal 1946. Nel 2018 lo stadio ha subito modiche per poter accedere alla Serie C, campionato in cui milita attualmente la Fermana. Posizionati i divisori fuori dallo stadio per facilitare ingresso ed uscita degli spettatori. In passato, con la gloriosa stagione del 1998-1999 che permise alla squadra di accedere alla Serie B, l'impianto sportivo venne rifatto con i canoni del campionato di B dell'epoca. In quella circostanza la capienza è stata di quasi 9000 posti, dotando lo stadio di un impianto di illuminazione artificiale. Il ritorno in Serie C, nella stagione 2017-2018, il Recchioni è stato dotato di recinzione fissa di prefiltraggio ed impianto di videosorveglianza, obbligatori per legge in Lega Pro. Nello stesso anno la capienza è scesa a 7.500 posti e nel 2018 lo stadio è stato dotato di secondo generatore elettrico per l'impianto di illuminazione principale.

Stadio Bruno Recchioni di Fermo

San Benedetto

Il Riviera delle Palme ospita il San Benedetto Calcio. Ex Sambenedettese, la squadra nell'ultimo mese ha ottenuto la nuova denominazione per iscriversi al campionato di Serie D. Nuovo nome ottenuto dalla trasformazione del titolo sportivo del Porto d'Ascoli. L'impianto ha avuto un ultimo restyling nel 2020 con il rifacimento del manto erboso, da erba naturale a erba mista. Nel 2011 è stata fatta la copetura dello stadio e sopra a questa un impianto fotovoltaico, grande novità e peculiarità dello stadio. Tale impianto è gestito da un'azienda privata con contratto fino al 2036. Attualmente i piccoli ritocchi al Riviera delle Palme sono di manutenzione ordinaria. Stadio storico, con una società storica, l'impianto accoglie più di 13mila spettatori. Le passate stagioni il pubblico ha oscillato tra i 2500 e i 3000 tifosi, ma qualche anno fa con la sanmbenedettese ai playoff di Serie C, lo stadio ha registrato una presenza di circa 12mila spettatori. Nel 1997, in agosto, lo stadio accolse l'amichevole Juventus-Bayern Monaco con capienza di 18mila, ma si registrarono 20mila spettatori. Nelle ultime due stagioni, il terreno ha visto sia le partite della Sanbenedettese che del Porto d'Ascoli, oltre a qualche match di rugby. L'impianto è situato fuori dal centro, in direzione sud Marche, ed ubicato vicino al palazzetto dello sport. Presto sorgerà, nella zona dello stadio, una nuova area verde sportiva con vari impianti.

Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto

Ascoli

L'Ascoli Calcio è l'unica squadra marchigiana a militare in Serie B. Lo Stadio Cino e Lillo Del Duca ospita le sue gare casalinghe. La sua tribuna Est è stata completamente rifatta nel 2019, tramite un finanziamento da 2,5 milioni di euro del Comune, annullando la distanza col terreno di gioco: la nuova tribuna è intitolata a Carlo Mazzone ed è stata inaugurata alla fine di quella stagione. Inoltre, durante la pausa estiva del 2017, la tribuna Ovest è stata oggetto di lavori di impermeabilizzazione delle sue pareti esterne e di installazione di nuovi seggiolini sulla gradinata, di colore bianco e nero. Ultimo restyling, la demolizione della Curva Sud, inagibile a causa dell'ultimo sisma del 2016. Oggi tramite fondi di terremoto a cui si è risalito ed accertato un nesso di casualità tra sisma e lavori, la curva verrà rifatta con un costo di 6 milioni di euro. Da programma sarà ultimata in 5 anni. Il Del Duca ha una capienza massima di 12mila spettatori con due interventi al momento in atto: rifacimento del manto erboso ed installazione delle torri faro per ottenere l'omologazione. Se i lavori non verranno portati a termine entro il 19 agosto - l'inizio del campionato - la società ha già fatto sapere, tramite domanda, che andrà a giocare allo stadio Dall'Ara di Bologna. Il problema serio è la curva: gli ultras si sono spostati sulla Nord, a stretto contatto con il settore destinato alle tifoserie ospiti, creando non poco disagio. Lo stadio è collocato in una zona centrale, nel quartiere Campoparigano. Durante le gare in casa notevoli sono i problemi di traffico e la città rimane bloccata. Lo stadio è di proprietà dell'Ascoli Calcio e nessun'altra squadra, al di fuori del Picchio, ci gioca.