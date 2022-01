Squadra in quarantena dopo i casi di positività al Covid: rinviata anche Brescia-Vuelle

PESARO Germani-Carpegna Prosciutto di domenica è stata rimandata, come era più che ipotizzabile considerati gli eventi di questi giorni. In casa Vuelle si attendevano notizie dall’Asur, in merito alle eventuali quarantene da osservare per via dei contatti con i tanti positivi riscontrati nel gruppo squadra. Nel pomeriggio il presidente della Lba Umberto Gandini, “in merito alla partita in programma il 9 gennaio 2022 tra Brescia e Pesaro, valida per la 15^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai - si legge - ; preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’Asur Marche Area Vasta 1 che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Carpegna Prosciutto Pesaro, lo ha posto in isolamento e quarantena. Tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita”. Sarebbero stati colpiti dal Covid giocatori di peso anche del quintetto base e molti altri sono costretti alla quarantena. Niente match al PalaLeonessa, la Vuelle non parte dunque e niente allenamenti.

