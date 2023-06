FERMO - E se i tanti sperati salvagenti economici fossero più vicini del previsto? Ci sarebbe infatti una grande azienda che potrebbe entrare in qualche modo a dar solidità alla Fermana, da capire se a livello di sponsorizzazione o addirittura di acquisizione. Sono giorni caldi, si lavora diplomaticamente ma intanto in città son cominciati i primi spifferi. Il nuovo club gialloblù potrebbe “costruirsi” - termine non utilizzato a caso - grazie alle braccia forti dell’azienda edile trevigiana Carron, un tempo sostenitrice del Padova tra Serie C e Serie B. Qual è il collegamento con la città di Fermo? È proprio la Carron Costruzioni Generali che sta realizzando il nuovo ospedale di Campiglione, opera attesissima ed in evoluzione.



La pista



E allora a Fermo la Carron potrebbe fermarsi e affermarsi anche nel calcio colorandosi di gialloblù. Serve però cautela, che nessuno si illuda. In qualche modo sarebbe auspicabile una mossa del genere per rinverdire il futuro. Servirà anche l’aiuto e il dialogo della politica per far sì che i primi abboccamenti possano proseguire concretamente. Ma come si compone l’azienda Carron? Si tratta di un gruppo forte, fondato nel 1963 dal cavalier Angelo Carron. Dopo la morte del capostipite datata 2001, le redini sono passate nelle mani dei cinque figli impegnati in prima linea nella direzione. Secondo quando si legge nel sito internet molto curato, «il gruppo Carron rientra tra le prime trenta società leader in Italia per la realizzazione di grandi opere civili e infrastrutturali che gestisce sia come costruttore che come promotore di iniziative in regime di partenariato pubblico-privato e sviluppatore immobiliare. Impiega più di duecentotrenta dipendenti generando un indotto che dà lavoro a circa mille persone ogni giorno. Ha sede principale a San Zenone degli Ezzelini (Treviso) e sede secondaria a Milano. È presente anche in Trentino Alto Adige dove opera con la società Carron Bau Srl, con sede a Bolzano».



Gli impegni



Attualmente l’azienda è impegnata, oltre che a Campiglione, nella costruzione di una nuova Autostazione a Montecchio Maggiore (Vicenza). Il marchio si è distinto pure nel mondo dello sport. Carron vanta la conduzione del Giorgione Calcio in Serie C2 a fine anni ’90 - l’attaccante era Eddy Baggio, fratello di Roberto - e importanti partecipazioni al Calcio Treviso, Calcio Padova e sostegni a varie attività agonistiche. Un impegno portato avanti tutt’oggi. Nel Padova, come detto, i Carron ebbero ruolo fondamentale tanto che, nel corso dell’era Marcello Cestaro, la consigliera delegata Barbara Carron fu vicepresidente dei biancoscudati che vinsero i playoff di C1 nel 2009 e si salvarono in cadetteria la stagione successiva, tanto da essere ribattezzata Lady B. Barbara è tuttora una delle cinque star dei Carron, assieme alle sorelle Paola, Arianna e Marta e al fratello Diego, il presidente. Nel 2021 sono 250 i milioni fatturati con un utile netto del bilancio consolidato a 9 milioni di euro.



Prima la società



E se è vero che prima di parlare di calcio giocato va fatta la società, le tappe che si stanno delineando rispettano in modo perfetto il detto: sul fronte tecnico è tutto fermo, o meglio si procede a piccoli passi. Intanto la Fermana ha confermato il direttore generale Tubaldi, facendo immaginare che rivoluzione non sarà. Che il gruppo Carron, dunque, sia solo sponsor? Chissà. Ma il calcio è imprevedibile e tante volte le situazioni cambiano in un minuto. In tutto ciò mister Stefano Protti è spettatore in attesa di un contatto mai avvenuto con la società da fine aprile ad oggi, mentre i dipendenti sono al lavoro per produrre la documentazione necessaria all’iscrizione al prossimo campionato. Entro il 20 giugno serve anche la fideiussione a garanzia, chi la firmerà?