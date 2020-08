Gimbo Tamberi salta 2.28 e si laurea campione italiano a Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -salta 2.28 e si laurea di nuovo campione italiano di salto in alto. L'anconetano Gimbo ha vinto il titolo agli assoluti di Padova questa Mattina.Tamberi non ha sbagliato neanche un salto fino a 2.28, poi ha sbagliato per tre volte la quota di 2.31che averbbe eguagliato il primato stagionale. Tamberi, neo portacolori dell'Atletica Vomano, ha battuto Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) che si è fermato a 2.19.