Live Spezia-Salernitana 1-1: Strelec pareggia il gol di Simy

Sfida salvezza tra Spezia e Salernitana alla ricerca di punti in una partita assolutamente da non sbagliare. Con il successo in casa nell'ultima giornata i granata di Castori hanno lasciato l'ultimo posto in classifica ma adesso serve continuità.

Spezia (4-2-3-1)

94 Provedel; 21 Ferrer, 15 Hristov, 43 Nikolaou, 11 Gyasi; 25 Maggiore, 8 Kovalenko; 22 Antiste, 29 Salcedo, 44 Strelec; 18 Nzola.

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko, 9 Manaj, 10 Verde, 17 Podgoreanu, 31 Sher, 76 Deloriè, 77 Bertola. All. Thiago Motta.

Salernitana (4-3-1-2)

72 Belec; 23 Gyomber, 6 Strandberg, 31 Gagliolo, 19 Ranieri; 2 M.Coulibaly, 14 Di Tacchio, 22 Obi; 20 Kastanos; 25 Simy, 11 Djuric.

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Russo, 4 Jaroszynski, 8 Schiavone, 13 Aya, 15 Gondo, 21 Zortea, 24 Kechrida, 33 Delli Carri, 63 Vergani. All. Castori.

