Spalletti, tatuaggio con logo del Napoli e Scudetto. Il tatuatore: «Era il primo della sua vita»

Un logo azzurro e lo scudetto tricolore con il numero 3. Luciano Spalletti si tatua la grande vittoria di questa stagione sulla pelle, un enorme disegno per Napoli sull'avambraccio sinistro per non dimenticare mai più l'impresa fatta in azzurro. Le immagini del tattoo sono state condivise sui social da Valentino Russo che in questi giorni aveva già tatuato per lo scudetto diversi calciatori azzurri. Sull'altro braccio Spalletti ha tatuato anche i nomi dei tre figli.

Spalletti, il tatuaggio per il Napoli

Valentino Russo ha rivelato per l'allenatore del Napoli si tratta del primo tatuaggio in assoluto: «Ieri ho passato una delle giornate che mi ricorderò a vita! Per tanti può essere scontato, soprattutto per chi è in questo mondo... Per me essere partito dal nulla ed essere chiamato da Luciano Spalletti è stata una grande soddisfazione, ma non perché si è tatuato attenzione! Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile! Ho conosciuto veramente una persona unica, ha un'umiltà incredibile e la sua ironia e inconfondibile!».