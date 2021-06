Spagna-Polonia, diretta ore 21. Probabili forrmazioni: Enrique conferma Morata, Lewa guida l'attacco polacco

Seconda giornata ad Euro 2020 anche per Spagna e Polonia, che alle ore 21:00 si scontreranno in una partita valida per la classifica del Gruppo E, che ieri ero stato aperto dalla sfida tra Svezia e Slovacchia, terminata col punteggio di 1 a 0. Gli iberici giungono alla sfida a quota uno nel girone, punto maturato nella sfida d'esordio contro gli scandinavi, che ora occupano temporaneamente il primo posto. La Polonia, invece, è uscita sconfitta per 2 a 1 nella gara contro la Slovacchia, e se non dovesse fare punteggio pieno, comprometterebbe e non di poco il suo cammino nella competizione. L'incontro, che verrà diretto dal fischietto italiano Daniele Orsato, si disputerà all'Estadio de la Cartuja di Siviglia, e sarà visibile sia in chiaro su Rai Uno, con streaming su Rai Play, sia sul satellitare ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, con streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Simon; M. Llorente, Laporte, D. Llorente, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri; Olmo, Morata, Moreno

A disp.: De Gea, Robert Sanchez, Azpilicueta, Pau Torres, Gayà, Ruiz, Busquets, Alcantara, Ferran Torres, A. Traoré, Sarabia, Oyarzabal. All. Luis Enrique

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Moder, Linetty, Rybus; Klich, Zielinski; Lewandowski

A disp.: Skorupski, Fabianski, Piatkowski, Kedziora, Helik, Puchacz, Dawidowicz, Placheta, Frankowski, Swiderski, Kownacki, Swierczok. All: Paulo Sousa

