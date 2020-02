Sfida tutta spagnola in Europa League dopo il sorteggio di Nyon di oggi: l'Inter pesca il Getafe, la Roma il Siviglia. La gara di andata dei giallorossi si giocherà a Siviglia il 12 marzo, il ritorno all'Olimpico il 19 marzo. La gara di andata dell'Inter si giocherà invece a Milano il 12 marzo, il ritorno in Spagna il 19 marzo. La finale si disputerà il 27 maggio allo Gdansk Stadium di Danzica in Polonia. Ultimo aggiornamento: 13:27





