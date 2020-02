Il sorteggio di Champions è un assist per la Lube: ai quarti contro i belgi del Roeselare

CIVITANOVA - Saranno i belgi del Knack Roeselare gli avversari della Lube Civitanova nei quarti di finale di Champions League: gara di andata il 3 marzo in Belgio, ritorno il 12 marzo a Civitanova. I sorteggi si sono svolti in mattinata nella sede della Cev a Lussemburgo. La fase a eliminazione diretta prevede quarti e semifinali su incontri di andata e di ritorno prima dell’atto conclusivo in partita secca a Berlino. La Lube è una delle quattro avendo vinto il proprio girone con sei vittorie in sei incontri e ha quindi evitato le corazzate polacche Jastrzebski Wegiel e Zaksa Kedzierzyn Kozle al primo turno. Il Roeselare è di fatto l’avversario più morbido che potesse capitare avendo chiuso al secondo posto nel girone E con 11 punti in 6 partite, 4 vittorie e 2 sconfitte, alle spalle dello Zaksa, che ha fatto filotto come la Lube.



Ecco gli abbinamenti dei quarti di finale di Champions League maschile e femminile di volley. La finale si gioca a Berlino il 16 maggio. Ora gare di andata e ritorno



Nel maschile

Knack Roeselare-Lube Civitanova

Trento-Jastrzebski

Novy Urengoy-Sir Sicoma Monini Perugia

Kemerovo-Zaksa



Nel femminile

Fenerbache-Novara

Dinamo Mosca-Vakifbank Istanbul

Scandicci-Eczacibasi Istanbul

Stuttgart-Conegliano





