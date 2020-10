Sorteggi Europa League: Roma e Napoli in prima fascia, Milan in terza. La diretta dalle 13

Ultimo aggiornamento: 10:29

, oggi intorno alle 13 si deciderà il destino delle tre italiane impegnate nella seconda competizione europea. Dopo il sorteggio di ieri diche vede impegnate Juventus, Inter, Lazio e Atalanta, oggi sarà il turno di Milan, Roma e Napoli, dopo che i rossoneri - dopo una maratona estenuante ai rigori - si sono qualificati al playoff finale eliminando i portoghesi del Rio Ave.In basso le 4 fasce del sorteggio: Roma e Napoli in prima fascia con squadre habitué alla Champions come Arsenal, Tottenham, Benfica e Leverkusen, mentre il Milan è in terza fascia e rischia il girone di ferro. Nella seconda occhio allo Slavia Praga (squadra rivelazione due anni fa, quando arrivò ai quarti di finale), ma soprattutto al Leicester, che tanto bene sta facendo in Premier League. La diretta del sorteggio su Leggo.it a questa pagina a partire dalle 13.Arsenal (Inghilterra), Tottenham (Inghilterra), Roma (Italia), Napoli (Italia), Benfica (Portogallo), Leverkusen (Germania), Villarreal (Spagna), Cska Mosca (Russia), Braga (Portogallo), Gent (Belgio), Psv (Olanda), Celtic (Scozia).Dinamo Zagabria (Croazia), Sparta Praga (Repubblica Ceca), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Ludogorets (Bulgaria), Young Boys (Svizzera), Stella Rossa (Serbia), Rapid Vienna (Austria), Leicester (Inghilterra), Qarabag (Azerbaijan), Paok (Grecia), Standard Liegi (Belgio), Real Sociedad (Spagna).Granada (Spagna), Milan (Italia), AZ (Olanda), Feyenoord (Olanda), Aek (Grecia), Maccabi Tel-Aviv (Israele), Rangers (Scozia), Molde (Norvegia), Hoffenheim (Germania), Lask (Austria), Hapoel Beer-Sheva (Israele), Zorya Luhansk (Ucraina).Cluj (Romania), Lille (Francia), Nizza (Francia), Rijeka (Croazia), Dundalk (Irlanda), Liberec (Repubblica Ceca), Anversa (Belgio), Lech Poznan (Polonia), Sivasspor (Turchia), Wolfsberg (Austria), Omonoia (Cipro), Cska Sofia (Bulgaria).GIORNATA 1) 22 ottobreGIORNATA 2) 29 ottobreGIORNATA 3) 5 novembreGIORNATA 4) 26 novembreGIORNATA 5) 3 dicembreGIORNATA 6) 10 dicembre