Champions, ecco i quarti: Real Madrid-Liverpool, Bayern-Psg, Porto-Chelsea e City-Dortmund

Real Madrid contro Liverpool, Bayern Monaco contro Psg. Sarebbero delle finali realistiche di Champions, in realtà sono solo i quarti di finale sorteggiati oggi a Nyon. Per il Manchester City di Guardiola invece c'è il Borussia Dortmund, per il Porto (che ha eliminato la Juventus agli ottavi) sfida col Chelsea di Tuchel.

APPROFONDIMENTI IL COMMENTO Roma, davvero unica: conquistata la qualificazione ai quarti per... LE PAGELLE Bayern Monaco-Lazio, le pagelle: Muriqi dannoso, Parolo entra e segna CHAMPIONS LEAGUE Tre inglesi ai quarti: 2-0 del Chelsea all'Atletico Madrid, gol...

The road to Istanbul is set! 😍 Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

Ecco la composizione dei quarti di finale di Champions League (andata 6-7 aprile, ritorno 13-14)

Manchester-City Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Monaco-Psg

Real Madrid-Liverpool

Definiti anche gli incroci delle semifinali: la vincente di Bayern-Psg sfiderà quella di City-Dortmund. Quella tra Real Madrid e Liverpool incontrerà una tra Porto e Chelsea.

12:11 Giorgio Marchetti ricorda le regole del sorteggio: non ci sono restrizioni, il sorteggio è completamente aperto.

12:08 Arriva Hamit Altintop, che sarà l'ambasciatore del sorteggio di oggi. Dalle sue mani usciranno gli accoppiamenti dei quarti: «Il Porto che ha battuto la Juventus è stata la grande sorpresa».

12:05 Sul palco anche Giorgio Marchetti, che porta i saluti anche del presidente della Uefa Ceferin. «Speriamo di riavere presto le delagazioni delle squadre qui quando la situazione sarà tornata normale». Poi i ringraziamenti alle federazioni ungheresi e romene per aver ospitato nei campi neutri le partite degli ottavi.

12:03 Un video presenta i gol e le migliori giocate delle otto squadre ancora in gioco in Champions

12:00 L'Uefa ha attivato il segnale sul suo sito ufficiale, con Pedro Pinto che fa gli onori di casa e presenta le squadre qualificate.

Le date dei quarti di finale

Già prefissate le date: 6 e 7 aprile le partite di andata, 13 e 14 aprile quelle di ritorno. Gli accoppiamenti dei quarti saranno numerati da 1 a 4 per delineare quali saranno le squadre che si affronteranno in semifinale (27-28 aprile e 4-5 maggio).

Dove vedere i sorteggi di Champions League in tv

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta dalle 12 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football (canali 200 e 203 del satellite e 481 del digitale). Per gli abbonati la possibilità di seguirlo in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Sarà visibile anche su Eurosport tramite la piattaforma Dazn, oltre che in streaming direttamente sul sito dell'Uefa.

👀 How are you feeling ahead of today's quarter-final and semi-final draws?#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

Le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions

Bayern Monaco (GER), Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ING), Liverpool (ING), Manchester City (ING), Porto (POR), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (SPA).

Champions League quarter-final line-up complete ✅ Bayern, Chelsea, Dortmund, Liverpool, Manchester City, Paris, Porto, Real Madrid 👏 🤔 Best team so far this season?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2021

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA