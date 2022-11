Sorteggi Champions, Napoli a Francoforte, Milan c'è Conte, Inter "trappola" Porto: ecco le avversarie delle italiane

Sorteggi champions, l'urna di Nyon ha dato il suo verdetto, possono tirare un sospiro di sollievo Spalletti e Inzaghi, meno fortunata la sponda rossonera del naviglio. Le gare d'andata sono in programma per il 14-15-21-22 febbraio. Quelle di ritorno il 7-8-14-15 marzo. Napoli in quanto testa di serie giocherà la prima fuori casa.

Il Napoli affronterà il Francoforte, campione in Europa League nella scorsa stagione, partenopei comunque favoriti. L'Inter se la vedrà con il Porto (per chi tiferà Mourinho?) sfida ampiamente alla portata dei nerazzurri, che non dovranno in ogni caso sottovalutare. Infine il Milan sarà protagonista di una sfida dal sapore italiano contro il Tottenham di Antonio Conte, Pioli sorride amaro, ma c'è da scommettere che nemmeno a Londra avranno fatto festa.

Eintracht Francoforte-Napoli

Luciano Spalletti ha commentato il sorteggio di Champions League che vedrà il Napoli opposto all'Eintracht Francoforte agli ottavi di finale: «A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il Psg ci può far piacere», ha spiegato il tecnico toscano. L'Eintracht nonostante la partenza di Filip Kostic, passato in estate alla Juve, ha continuato a mantenere gli stessi livelli della scorsa stagione alla fine della quale si è laureto campione di Europa League. In Champions la qualificazione è arrivata solo alla sesta giornata in un girone combattuto fino allo scadere dell'ultimo minuto utile. I tedeschi hanno ottenuto una vittoria sofferta sul campo dello Sporting Lisbona, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, la squadra di Oliver Glasner è riuscita a ribaltare il risultato vincendo 1-2 e strappando il pass per gli ottavi. In campionato sono in quinta posizione a -5 del Bayern capolista.

Inter-Porto

Inevitabilmente in casa Inter, un sorteggio che poteva rivelarsi fatale, alla fine si è risolto in qualcosa di estremamete abbordabile per i ragazzi di Inzaghi. In molti tifosi probabilmente si saranno chiesti "per chi farà il tifo Mourinho?". Il vate di Setubal è marchiato a fuoco nella storia dei due club avendo vinto due Champions alla guida delle squadre (Porto 2004 e Inter 2010). Sorridono qundi in viale della Liberazione, dove il sorteggio favorevole ha addolcito la serata amara di ieri (sconfitta 2-0 allo Stadium).

L'Inter non dovrà però prendere sottogamba la sfida, non sarebbe la prima volta che i nerazzurri partono favoriti in uno scontro europeo e puntualmente finiscono fuori. I numeri dicono che il Porto è una squadra in forma, ha vinto il girone con 12 punti ed è secondo in campionato, anche se a -8 dal Benfica. L'ex capitano e vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti ha già messo in guardia tutto l'ambiente: «Sono ottimista di natura, abbiamo grande rispetto per il Porto, che è arrivato primo nel girone. Conosco Conceicao e la squadra, però anche noi siamo pronti. Il Porto ha messo in difficoltà l'Atletico e non è facile: sarà una partita da preparare al meglio, da metà campo in avanti sono pericolosi».

Milan - Tottenham

Difficile ma non impossibile. Il Totthenham non è una squadra irresistibile ma quando c'è di mezzo Antonio Conte non conviene mai dormire sonni tranquilli. Gli Spurs sono in piena corsa in Premier League per un posto nella prossima Champions, al momento sono quarti a 26 punti (-8 dalla vetta con Arsenal prima che ha una partita in meno) per cui le ambizioni primo posto sono ridotte all'osso. La squadra del tecnico salentino è tutt'altro che irresistibile, grandi individualità e concentrazione in campo ma difesa estreamente ballerina dietro, il pass per gli ottavi è stato agguantato in exstremis al 95' durante Marsiglia-Tottenham con il gol di Højbjerg che ha siglato l'1-2 in favore degli Spurs, a un soffio dall'eliminazione, in un girone in cui la squadra di Conte partiva stra favorita. Ultimo ma non ultimo, i giocatori della squdra inglese, a differenza del Milan, sono tutti nazionali in partenza per il Qatar, un fattore che Pioli e i suoi potranno forse sfruttare per arrivare più freschi al match di febbraio.