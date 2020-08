Sorpresa: Gabellini cede il Fano all'imprenditore sambenedettese Offidani

FANO - Decisione a sorpresa di Claudio Gabellini, presidente dell’Alma Juventus Fano, che ha perfezionato l’accordo per la cessione del club: il 100% delle quote sono passate infatti all’imprenditore sambenedettese Enrico Fattò Offidani, che ora è il nuovo proprietario e presidente del club granata. L'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato del Fano. Un cambio di rotta repentino che potrebbe avere dei risvolti anche sul mercato della società granata, finora basato soprattutto su una collaborazione con l’Ascoli che si era automaticamente rinnovata dopo la salvezza centrata sia dai bianconeri in Serie B che dal Fano in Serie C grazie ai playout vinti contro il Ravenna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA