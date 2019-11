Sono in tutto tre gli anticipi in D e il piatto forte è di sicuro Montegiorgio-Notaresco

ANCONA - Saranno tre gli anticipi del girone F di Serie D: oltre a Montegiorgio-Notaresco e Porto Sant’Elpidio-Pineto, si giocherà di sabato anche Chieti-Campobasso per la 13ª giornata di campionato. Calcio d'inizio alle 14.30. Un Tamburrini tirato a lucido farà da teatro al big match tra Montegiorgio e Notaresco: i rossoblù, terzi in classifica, sfideranno gli abruzzesi primi in classifica. Mister Baldassarri dovrà fare ancora a meno del bomber Titone, che dovrà scontare la seconda delle tre giornate di squalifica, ma i rossoblù possono comunque contare su un collettivo sempre valido dal punto di vista agonistico e qualitativo. Di fronte ci sarà una squadra molto forte : da tenere d’occhio l’ex Fermana e Pescara Marco Sansovini, oltre 150 reti tra i professionisti e già a quota 7 in questa stagione.



Il Porto Sant’Elpidio affronta invece il Pineto sul neutro del Polisportivo di Civitanova per un confronto che torna a distanza di 30 anni. «Speriamo di fare una buona prestazione – dice il tecnico Eddy Mengo - Per ottenere la vittoria però non basta dare il 100%, ma occorre molto di più, perché altrimenti non riusciremo ad arrivare al nostro traguardo contro una squadra molto forte».





