Sono solo 9 le squadre ancora imbattute, ecco le uniche 5 che in casa le vincono tutte

ANCONA - Sono solo 9, su un totale di 251, le squadre ancora imbattute nei dilettanti dalla Serie D fino al girone H di Seconda Categoria. In Promozione le uniche invincibili sono Osimo Stazione nel girone A e Atletico Ascoli nel B. In Prima Categoria il duello è un’esclusiva del girone A con KSport Azzurra e Santorso insieme in vetta con 24 punti dopo 10 giornate con 7 vittorie e 3 pareggi e ancora fin qui imbattute. In Seconda Categoria altre cinque: il Castelraimondo, che in casa ne ha vinte 5 su 5, ed Elfa Tolentino sono prima e seconda nel girone F e non hanno ma perso, così come Montottone e Santa Caterina nel G, oltre alla sola Acquaviva nell’H.

Altre 37 sono ancora imbattute in casa: Anconitana e Valdichienti in Eccellenza, Gabicce Gradara e Moie Vallesina, Civitanovese e Maceratese in Promozione. Quindi Fermignanese, Pesaro Calcio e Santa Veneranda, Portuali (con 5 vittorie su 5) e Chiaravalle, Settempeda (con 5 vittorie su 5) e Pollenza, Rapagnano e Montalto in Prima Categoria. Altre 15 in Seconda: Peglio e Piandirose, penultimo nel girone A con 6 punti e 5 pareggi su 5 in casa, Montecchio nel B, Colle 2006, Corinaldo, Nuova Sirolese, Ponterio e Real Cameranese nel C, Montoro (con 5 vittorie su 5), Monsano, Castelbellino, Osimo 99 e Serrana nel D, Appignanese nell’E, Sarnano e Vigor Macerata nell’F, Monte e Torre, Valtesino e Atletico Porchia nel G, Comunanza (con 5 vittorie su 5), Orsini e Spinetoli nell’H.

Altre 16 sono ancora imbattute in trasferta, Oltre alla sola Recanatese in D, Castelfidardo in Eccellenza, Filottranese e Portorecanati in Promozione, Piobbico, Borgo Minonna, Marotta, Fabiani Matelica e Monsampietro in Prima, Real Altofoglia, Vis Canavaccio, Cuccurano, Real Gimarra, Castelfrettese, Largo Europa e Pagliare in Seconda.

Ultimo aggiornamento: 12:39

