Sono già 7 le squadre campioni d'inverno in anticipo: ecco le altre volate finali

ANCONA - Sono già sette le squadre laureatesi campioni d’inverno con una giornata d’anticipo nei 15 campionati dei dilettanti che vanno dall’Eccellenza fino al girone H di Seconda Categoria. L’Atletico Gallo, in serie positiva da otto turni, ha già matematicamente concluso il giro di boa al primo posto in classifica in Eccellenza grazie a 28 punti in 14 partite e all’attuale +4 sul Fossombrone. In Promozione ha già tagliato il traguardo in anticipo anche l’Atletico Ascoli, ancora imbattuto e alla settima vittoria consecutiva nel girone B: ha 36 punti in classifica, la Maceratese è seconda a -4. Nel girone A è già lanciata la volata tra quattro squadre che si risolverà nel prossimo weekend: Biagio Nazzaro e Gabicce Gradara sono in vetta con 27 punti, a ruota ci sono l’Urbino a quota 25 e la Vigor Castelfidardo a 24.



In Prima Categoria solo la KSport Azzurra è già campione d’inverno: vanta 36 punti in 14 partite nel girone A, la Fermignanese è seconda a -5. Negli altri tre gironi si deciderà tutto nel prossimo fine settimana: nel B se lo contendono Portuali (a 29), Sampaolese (a 27) e Borgo Minonna (a 26), nel C Cluentina (a 29), Settempeda (a 28) e Casette Verdini (a 26), mentre nel C al Castignano, in vetta alla classifica con 32 punti, basterà anche un pareggio per sfrecciare davanti al Rapagnano, secondo con 29 punti.



In Seconda Categoria sono già campioni d’inverno il Colle 2006 nel girone C, il Montoro nel D, l’Appignanese nell’E e il Comunanza nell’H, tutte già a +4 sulle seconde in classifica. Nel prossimo fine settimana si assegneranno gli altri quattro titoli. Nel girone A se lo contendono Tavoleto e Fermignano, prime con 29 punti, oltre al Peglio, secondo a quota 26, mentre nel B è una volata tra Tavullia (a 29), Cuccurano (a 28) e Real Gimarra (a 26). Nel girone F il Castelraimondo, primo con 38 punti in classifica, è minacciato solo dall’Elfa Tolentino, seconda a 36, mentre nel G lo sprint finale sarà tra Santa Caterina, primo con 30 punti, Montottone, secondo a quota 29, e Monte e Torre, terza a 28.







