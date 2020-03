Solo 10 assenze per infortunio: ecco dove il Fano è primo dalla serie A fino alla C

FANO - Ultimo in classifica insieme al Rimini nel girone B di Serie C ma primo tra tutte le società professionistiche con il numero minore di infortuni. Un primato interessante per il Fano, di fatto la squadra che tra A, B e C ha finora accusato meno infortuni. «Fatta un’investigativa con la mia squadra di ricerca si è notato questo dettaglio: facendo una valutazione dei giocatori che sono stati sempre titolari, ci sono state solo 10 assenze per infortunio - riporta Marco Giovannelli, preparatore atletico dei granata, del sito ufficiale del club - Il dato è stato molto positivo: siamo arrivati a febbraio con la rosa tutta a disposizione ed è molto importante. È la squadra che ha avuto meno infortuni poichè si è data continuità al lavoro e non è una cosa da poco. In questo modo, l’allenatore ha anche la possibilità di scegliere i giocatori da schierare in campo in base alla rosa a disposizione. Ci tengo a sottolineare la stretta collaborazione tra lo staff medico e quello tecnico la cui sinergia ha permesso di raggiungere un tale obiettivo. C’è sempre costantemente il rapporto tra le due parti, a cui va aggiunto il lavoro individuale dei ragazzi, oltre a quello svolto sul campo. Stiamo andando avanti su questa strada e speriamo di arrivarci fino alla fine con pochissime problematiche. All’appello c’è stata solo una lesione muscolare e le indisponibilità per partita sono completamente assenti. Un elemento precipuo sono state le tantissime sedute di prevenzione svolte prima di ogni allenamento dal punto di vista fisico: più di 320 sedute che hanno cercato di tamponare tutto quello che potesse essere fatto. Il dato che si è evidenziato è palese, tra tutte le squadra della categoria e non solo abbiamo il numero più basso di infortuni ed è di buon auspicio».





