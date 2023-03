​Sognando Vinicius e Benzema: il campus del Real Madrid torna a Offagna. Estate da sogno per i baby galacticos

OFFAGNA- Grandi conferme in casa Giovane Offagna in vista dell’estate: la società del Presidente Alessandro Andreoli è stata infatti scelta per il terzo anno consecutivo per ospitare una settimana di camp estivo organizzato dalla Fundación Real Madrid, l’ente benefico che si occupa di promuovere in giro per il mondo l’immagine e i valori che hanno reso il Real Madrid il club migliore al mondo.

Il campus e i sogni

Il Clinic si svolgerà a Offagna presso l’impianto sportivo Vianello (uno dei più rinomati ed apprezzati in erba sintetica della provincia di Ancona) dal 10 al 14 luglio 2023, dalle 8,30 alle 17,30 e sarà aperto ai giovani calciatori e calciatrici dai 6 ai 16 anni. A dirigere gli allenamenti saranno i tecnici della Fundación Real Madrid Italia affiancati dai colleghi spagnoli. Sul campo saranno impiegate le più moderne tecnologie applicate al calcio come il pallone Smartball, che misura la potenza del tiro, oppure la Sportstation, computer con tecnologia laser che calcola velocità e traiettoria del dribbling. Tutti i partecipanti riceveranno il primo giorno di Clinic la mitica “camiseta blanca”, ossia la divisa da gioco Adidas Real Madrid, oltre ad un pallone Adidas, una borraccia e una pratica gym-bag.

Al termine della settimana di allenamenti ogni giocatore riceverà una valutazione personalizzata di quanto mostrato sul campo e i migliori talenti si qualificheranno per le finali nazionali insieme ai migliori partecipanti di tutti i Real Madrid Clinics d’Italia. Una vetrina, quest’ultima, che si trasforma spesso in un appuntamento anche per molti osservatori. Dalle fasi nazionali poi saranno selezionati una serie di baby calciatori che potranno trascorrere quattro giorni a Madrid ospiti del Real giocando un'amichevole all'interno del Santiago Bernabeu. Sognando Vinicius, Benzema e anche mister Carlo Ancelotti.