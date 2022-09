Sofia Raffaeli non si ferma più: altre due medaglie ai Mondiali. Oro al nastro, bronzo alle clavette

Inarrestabile Sofia Raffaeli. Altre due medaglie per l'atleta chiaravallese della società Ginnastica Fabriano. Ai Mondiali di Ginnastica Ritmica in Bulgaria ha ottenuto la medaglia d'oro al nastro e il bronzo nella specialità delle clavette. Quattro medaglie in due giorni: ieri aveva ottenuto il titolo iridato nel cerchio e nella palla. Nel nastro, la 18enne azzurra è succeduta alla bielorussa Alina Harnasko, oro a Kitakyushu 2021, grazie ad un punteggio di 32.650. Argento alla bulgara Stiliana Nikolova, bronzo alla slovena Vedeneeva. Nelle clavette oro per la tedesca Darja Varfolomeev.