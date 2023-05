Sofia Raffaelli è umana, agli Europei di ginnastica ritmica in finale in 3 specialità su 4. Il pubblico l'applaude nonostante l'errore al nastro

Cosa unisce Sofia Raffaeli a Nils Liedholm? Gli applausi per un errore. Agli Europei di ginnastica ritmica nella Milli Gymnastics Arena di Baku, Sofia Raffaeli, accompagnata in pedana da Julieta Cantaluppi, ha portato a casa l'obiettivo All-Around posizionandosi al sesto posto della classifica con il totale, sui migliori tre attrezzi sui quattro presentati, di 95.650. Al nastro, infatti, la campionessa del mondo, originaria di Chiaravalle, ha perso la concentrazione commettendo qualche errore di troppo. Questo non le ha permesso di strappare il pass per la quarta finale, rinunciando quindi all'en plein. E qui scatta il parallelo: Nils Liedholm, calciatore svedese anni '40 e '50, straordinario interprete con la maglia del Milan, non falliva mai un passaggio. Quando gli capitò di sbagliare, una volta, tutto lo stadio si alzò in piedi per applaudirlo.

Incitata dal pubblico di Baku

Raffaeli, incitata dal pubblico e applaudita alla sua uscita dalla pedana, ha comunque conquistato tre finali di specialità su 4 accedendo alle migliori otto posizioni in cerchio (8/a), palla (4/a) e clavette (4/a), nonostante l'errore su una difficile coordinazione corpo-attrezzo.