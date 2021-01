Strepitosa Goggia: bis in discesa a Crans Montana, quarto trionfo di fila

Sofia Goggia da record: l'azzurra, sempre più dominatrice tra le ragazze jet della coppa del mondo, ha concesso il bis nella seconda discesa di Crans Montana, quarta incredibile vittoria consecutiva in questa disciplina - come LIndsey Vonn prima di lei - e 11/a in carriera.

Ma non è tutto per una superba Italia visto che dopo il secondo posto della svizzera Lara Gut- Behrami c'è anche il podio di Elena Curtoni terza. Non bastasse in quarta posizione è volata la giovane trentina Laura Pirovano con tutte le italiane che hanno dato una prestazione complessiva di squadra impressionante. Nelle dieci anche Federica Brignone, nona. E domani a Crans tocca al superG.

© RIPRODUZIONE RISERVATA