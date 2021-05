Sirene dalla B per il tecnico fermano Paci, finito nel mirino di Pordenone e Brescia

ANCONA - Sirene dalla Serie B per Massimo Paci, tecnico fermano già visto sulle panchine della Civitanovese e del Montegiorgio. L’ottima stagione alla guida del Teramo, condotto fino ai playoff di Serie C, ha catturato le attenzioni di Pordenone e Brescia. In particolare l’allenatore fermano ed ex difensore di Ancona e Ascoli, che è in scadenza di contratto con il Teramo, sarebbe finito nel mirino del club friulano e potrebbe prendere il posto di Domizzi.

