​Sinner vince contro Kotov in tre set (6-4, 6-4, 6-4) e avanza agli ottavi: affronterà uno tra Ofner e Moutet

PARIGI Più di due ore. Tanto è servito a Jannik Sinner per aver ragione del russo Pavel Kotov nel terzo turno del Roland Garros. 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) per staccare il pass che vale gli ottavi di finale. In precedenza sotto i colpi dell'altoatesino allenato dall'ascolano Simone Vagnozzi erano caduti Eubanks e Gasquet.

LEGGI ANCHE: Battuta la Bucsa in due set, prosegue l'avventura di Elisabetta Cocciaretto al Roland Garros

Gli ottavi di finale

Agli ottavi di finale, in programma domenica 2 giugno alle 11, Sinner affronterà uno tra Sebastian Ofner e Corentin Moutet Moutet