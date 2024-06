Sinner, uno "stipendio" da 3 milioni al mese. E spunta il suo gruppo imprenditoriale "Fox": «Ha investimenti anche a Milano»

Sinner punta a diventare il re e si sta costruendo un impero intorno. La scalata del nuovo fenomeno mondiale del tennis è partita dal sudore, dai campi di provincia e dagli allenamenti continui. Poi, con i primi trofei importanti, sono arrivati gli sponsor e un pizzico di cinismo fiscale che in Italia gli è valso più di qualche critica. La residenza spostata a Montecarlo, riporta il Sole 24 Ore, gli permette infatti di avere introiti «esentasse grazie alla provvidenziale decisione dell’ex principe Carlo III, che il 14 febbraio 1869 decise di abolire le imposte personali trasformando Monaco in un paradiso fiscale».

Quanto guadagna Sinner?

«Volendo parlare di un ipotetico stipendio di Sinner (ma nel tennis non funziona così), fingendo una busta paga ogni trenta giorni, il tennista altoatesino si porta a casa ben più di 3 milioni di euro al mese. Una cifra che è destinata ad aumentare», si legge ancora sul Sole. Nel 2023 aveva infatti incassato 38 milioni tra premi e sponsor. Con l'arrivo del primo slam, gli Austrialian Open lo scorso gennaio, ha messo in tasca in un colpo solo un premio da 3,15 milioni di dollari australiani (ovvero 1,91 milioni di euro). Secondo i dati forniti da Atp, l'altoatesino avrebbe intascato finora grazie ai suoi risultati 7,58 milioni di euro (8,3 milioni dollari).

Con gli sponsor e le apparizioni in tv nel 2023 ha guadagnato 20 milioni.

Il gruppo imprenditoriale Fox

La Nike gli garantisce un incasso di 150 milioni in 10 anni, 15 milioni l'anno. E poi ci sono i vari Gucci (di cui non sono state svelate le cifre), Rolex, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Technogym, Panini e Intesa Sanpaolo, dai quali incasserebbe in totale 5 milioni l'anno.

Come riportato ancora dal Sole 24 Ore, Sinner «ha dato vita al suo gruppo imprenditoriale, ricordandosi del suo soprannome da ragazzo: Fox, la volpe. Le società sono tre, più una sulla quale Il Sole 24 Ore non è riuscito a trovare la documentazione che ne attesti la proprietà diretta: si tratta di una holding, una finanziaria e due immobiliari» (una delle quali amministrata dal suo manager di fiducia).

«Il gruppo monegasco di Sinner ha anche una diramazione in Italia. A Milano il tennista possiede dal luglio 2023 una società immobiliare proprietaria di alcuni uffici nel centro storico del capoluogo lombardo, il cui valore è stimato attorno a 3,6 milioni di euro», si legge.