Sinner e i festeggiamenti a Sesto per il primo posto nel ranking, il sindaco: «Abbiamo riasfaltato le strade per lui»

È la grande giornata di, attesissimo oggi a, in Alto Adige, per i festeggiamenti organizzati nel suo paese natale. Il tennista, numero uno nel ranking Atp arriverà in carrozza alle 14 in municipio, dove sarà accolto dal sindacoe dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano,, e firmerà l'albo d'oro del Comune. Alle ore 14.30 Sinner sarà alla, l'impianto sportivo dove ha mosso i primi passi. Sinner incontrerà i giovani tennisti dell'Alta Val Pusteria. Nel centro del paese di Sesto, dove sarà esposta anche lavinta dagli azzurri a Malaga, è previsto un maxi schermo per seguire l'evento in diretta. Per l'occasione è prevista la presenza di centinaia di persone, tra curiosi e appassionati di tennis nel piccolo paese dell'Alta Pusteria. «», ha detto nei giorni scorsi il sindaco Summerer. «Non vediamo l'ora - ha aggiunto - di poterlo riabbracciare e festeggiarlo come merita» In preparazione dell'evento, il primo cittadino ha incontrato ieri il comandante della compagnia carabinieri di San Candido, Simone Carlini, e il comandante locale, Gandellino Bucci, che coordineranno il servizio di sicurezza. I militari saranno impegnati anche nel regolare gli accessi al piccolo comune, che rimarrà chiuso nel centro storico al traffico veicolare.