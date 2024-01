Fenomenale Sinner, battuto Djokovic: l'azzurro è in finale agli Australian Open

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open. Il tennista italiano ha battuto Djokovic 6-1 6-2 6-7 6-3. Una partita fenomenale, la storia riscritta con la racchetta sul cemento blu: l'azzurro trova la prima finale Slam in carriera buttando fuori dal torneo il numero 1 al mondo.

Solo il terzo set lasciato al serbo

I precedenti erano 6, con il serbo in vantaggio per 4-2 dopo i 3 incroci degli ultimi mesi (Davis compresa) ma con Sinner, allenato dall'ascolano Vagnozzi, che aveva avuto la meglio già in due occasioni.

«Partita durissima, ho imparato da lui ad essere imprevedibile»

Questa, però, è la più pesante anche in termini di supremazia vista in campo con il solo terzo set (al tie-break) lasciato all'avversario.

«E' stata una partita durissima - ha dichiarato Sinner a Sky - Ho iniziato benissimo nei primi due set, Nole ha sbagliato tanto. Ho sbagliato un match point nel 3°, ma volevo essere pronto per il set successivo. Ho iniziato alla grande e non vedevo l'ora di giocare questa partita. Avevo perso con Nole a Wimbledon, ho imparato da quella partita. Fa parte del mio processo di crescita. Mi ero allenato con Djokovic quando avevo 17 anni, mi aveva consigliato di essere imprevedibile. Ho la sensazione di poter migliorare ancora».