ATP 500 Barcellona, Sinner trionfa in due set su Bautista Agut

Ancora una prestazione convincente per Jannik Sinner, che sulla terra rossa di Barcellona stacca il pass per i quarti di finale: il 19enne dolomitico si aggiudica in due set la contesa contro il numero 11 del mondo - e testa di serie numero 5 del torneo - Bautista Agut, e raggiunge Andrej Rublev, che qualche ora prima aveva battuto in 3 faticosi set un mai domo Ramos-Vinolas.

APPROFONDIMENTI TENNIS ATP 500 Barcellona, Fognini squalificato. Barazzutti: «Non ha... TENNIS Atp Barcellona, bene gli azzurri Sinner e Musetti: battuti Gerasimov... TENNIS Masters 500 Barcellona: Norrie elimina Caruso, Nishikori passa il... TENNIS Tennis, Roger Federer parteciperà al Roland Garros e al torneo... TENNIS Masters 1000 Montecarlo, è Tsitsipas il re di Monaco

Il match

La vittoria per 7-6 6-2 non rende il giusto merito al sostanziale equilibrio che ha contraddistinto il primo match e ancor di più il primo set, dove l'italiano ha dovuto spingere il pedale fino in fondo per portare a casa il tie-break, conclusosi ai vantaggi 11-9.

Nel secondo set la sensazione è che un fulmineo break sembri ipotecare il match, ma la reazione dello spagnolo arriva sull'1 a 3, quando il contro break arriva inaspettatamente. È l'ultimo affondo però: da lì Sinner riprenderà in mano la gara, mettendo agli annali tre giochi consecutivi (con due break) che gli regalano la vittoria e un posto tra i top 8 del torneo - unico italiano - il cui prosieguo passa ora dal finalista russo del Master ATP 1000 di Montecarlo Rublev.

Masters 500 Barcellona: Norrie elimina Caruso, Nishikori passa il turno in rimonta

Ultimo aggiornamento: 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA