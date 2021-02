Italia da sogno: a Melbourne la finale sarà il derby Sinner-Travaglia

Melbourne si colora di azzurro. L'Atp 250 che fa da apripista agli Australian Open, al via lunedì, vedrà infatti una finale tutta italiana. La giocheranno Jannik Sinner e Stefano Travaglia, in quella che sarà la settima finale Atp tutta italiana nell'Era Open, la prima dal 1988. Il capolavoro di giornata lo ha firmato il giovane altoatesino che ha battuto il russo Karen Khachanov, numero 20 del mondo e 2 del tabellone, per 7-6 4-6 7-6 dopo aver annullato anche un match point all'avversario. Più di tre ore di autentica battaglia: alla fine l'ha spuntata Sinner che ha chiuso il 2020 vincendo a Sofia e apre il 2021 subito con un'altra finale.

Finale che invece è una novità assoluta per Stefano Travaglia, che a 29 anni per la prima volta duellerà per un titolo Atp. Il giocatore di Ascoli Piceno, n.71 ATP, ha liquidato 6-3 6-4, in un'ora e 25 minuti di partita, il brasiliano Thiago Monteiro, n.83 del mondo.

