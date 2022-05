Sinisa Mihajlovic, sorrisi dopo l'ospedale: eccolo a spasso con la nipotina Virginia

Sinisa Mihajlovic torna alla normalità. Dopo le dimissioni dall'ospedale Sant'Orsola, il tecnico del Bologna riconquista le sue abitudini. Piccoli grandi passi verso il ritorno alla sua vita, dopo l'ennesima vittoria contro la malattia. La moglie Arianna ha pubblicato una foto che li ritrare insieme alla nipotina Virginia a spasso per Bologna.

Dopo 34 lunghi giorni passati a combattere contro la leucemia acuta mieloide che lo aveva colpito nel 2019 e che era tornata a bussare alla porta di Sinisa, ecco che il tecnico si gode il ritorno alla normalità in famiglia. Sul profilo Instagram della moglie, Arianna Rapaccioni, spuntano le foto di un Sinisa Mihajlovic sorridente mentre è in compagnia della sua dolce metà e della piccola Virginia.

Un altro grande passo il tecnico rossolù potrebbe farlo nel weekend in occasione della partita contro il Venezia. Al Penzo il suo Bologna sfiderà la squadra di Zanetti e, lui, potrebbe tornare ad occupare il suo posto in panchina per guidare i suoi ragazzi, capaci di imprese sportive importanti, mentre lui era a combattere per la vittoria più importante.

