Sinisa Mihajlovic, gli auguri (social) della moglie Arianna: «Buon compleanno in paradiso». Oggi l'ex allenatore avrebbe compiuto 54 anni

«Buon compleanno in paradiso». Una foto insieme sorridenti e una dedica piena d'amore, ha deciso così Arianna Rapaccioni di ricordare suo marito Sinisa Mihajlovic nel giorno del suo 54esimo compleanno. Per Arianna e per i figli, è il primo 20 febbraio che passeranno senza Sinisa, morto a 53 anni lo scorso 16 dicembre a causa di una leucemia che gli era stata diagnosticata 5 anni fa. Sono passati da poco piu' di due mesi da quella scomparsa prematura dell'ex allenatore e calciatore serbo, ma il dolore è ancora vivo. Fu proprio la famiglia a dare, quel 16 dicembre il triste annuncio dell'addio.

Sinisa Mihajlovich oggi avrebbe compiuto 54 anni, la dedica della moglie

«La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Viktorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic – si legge in un comunicato – Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il prof Alessndro Rambaldi, e il dottore Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato».

Il dolore ancora vivo

Oggi Arianna torna sui social con uno scatto che la ritrae insieme in un momento felice con il marito. Tanti i commenti da parte dei follower: messaggi di affetto da parte degli amici storici ma anche da parte di chi a Sinisa non lo ha mai conosciuto ma che vuole unirsi al dolore della famiglia.

Da Giuseppe Falcao, figlio di Roberto, che scrive «auguri Sinisa ovunque tu sia» a un follower che commenta «Cos’è l’amore ? Senza ombra di dubbio risponderei “loro due “, non ho mai visto una coppia più bella di loro». Il dolore non smette di far male.